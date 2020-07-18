Обновлена статистика по коронавирусу в России 

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России за последние сутки выявили 6 234 новых случая коронавируса. Статистику на 18 июля приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стране зафиксировано 124 летальных исхода. Выздоровели 7 490 человек. Из всех пациентов 24,4% не имели клинических симптомов болезни.

Больше всего новых пациентов за сутки появилось в Москве (578), Свердловской области (259), Ханты-Мансийском АО (247), Петербурге (238), Нижегородской области (205), Алтайском крае (201).

Меньше всего новых случаев в Ненецком АО (1) и Чукотском АО (0).

С момента пандемии в стране проведено более 24,6 млн тестов. Выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах.

Вылечились 546 863 человека. Зарегистрировано 12 247 летальных исходов.

Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет 0,98.