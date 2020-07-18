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Полицейские застрелили мужчину после отказа надеть маску 

Lenta.ru 14 минут назад
Полицейские застрелили мужчину без маски
Фото: Mirror
В Канаде полицейские застрелили 73-летнего мужчину после того, как он отказался надеть маску в супермаркете. Об этом сообщает издание The Mirror.
Отмечается, что мужчина напал на сотрудника магазина в Мидене, штат Онтарио, после того, как его попросили надеть медицинскую маску. Сотрудники заявили, что покупатель начал бить работника, а другие поспешили вывести его на улицу.
Покинув магазин, он забрался в свой автомобиль и попытался сбить некоторых сотрудников, а затем врезался в здание супермаркета. После этого он попытался скрыться с места происшествия.
Однако полиция выследила его номерные знаки и пришла к нему в дом.
«Произошел конфликт с мужчиной, и двум офицерам пришлось выстрелить», — рассказали в отделе специальных расследований Онтарио.
Там добавили, что раненного отвезли в больницу, где он скончался.
Сержант полиции провинции Онтарио Джейсон Фольц подтвердил, что мужчина не захотел надеть маску в магазине. Ему было отказано в обслуживании, и после этого произошло нападение на сотрудника супермаркета.
Ранее в Магнитогорске полицейский поколотил дубинкой россиянина, который не надел маску. Сначала его удерживал патрульный, но когда нарушитель попытался вырваться, подбежал еще один полицейский и нанес задержанному несколько ударов. В полиции заявили, что перед конфликтом мужчина сопротивлялся и оскорблял полицейских.
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Происшествия , Криминал , Канада
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