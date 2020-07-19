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Лесопожарные службы потушили в России 134 природных пожара за сутки 

RT на русском и ещё 6 8 часов назад
134 лесных пожара потушили в России за сутки
Фото: МЧС РФ
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 134 лесных пожара на площади более 8,5 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.07.2020 в России ликвидировано 134 лесных пожара на площади 8 508 гектаров», — указано в тексте.
Отмечается, что к концу суток в России действовало 188 лесных пожаров на площади 39 978 га, которые активно тушили.
Ранее стало известно, что общее количество пожаров в России с начала года снизилось на 10%, число жертв снизилось на 15%.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , РИА Новости
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