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Хабаровчане решили скинуться Фургалу на адвоката

Lenta.ru
45 минут назад
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Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что хабаровчане предлагают собрать деньги арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу на адвоката.
Хабаровчане решили скинуться Фургалу на адвоката
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Под моим последним видео люди начали говорить, что готовы скинуться деньгами. Это реально так поразило. Это очень трогательно», — сказала она, добавив, что в семье, и в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина.
По словам Томченко, защитник утверждает, что представляет интересы губернатора и делает заявления от его имени, при этом сам говорит, что еще не встречался с Фургалом после ареста. Пресс-секретарь отметила, что сторонники главы края «работают над тем, чтобы у него была хорошая защита».
Несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несколько дней подряд. В протестных акциях, которые состоялись в городах региона в субботу, 11 июля, по данным МВД, приняли участие 12 тысяч человек. Ведомство заявило, что массовые несанкционированные митинги в поддержку Фургала организованы его командой. Сам губернатор заявил, что не одобряет массовые акции, заявив, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства.
Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.
Комментарии5
Происшествия,Криминал,Сергей Фургал,Борис Кожемякин,ЛДПР,ФСБ,СКР,МВД,Эхо Москвы,Хабаровский Край
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