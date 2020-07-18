Хабаровчане решили скинуться Фургалу на адвоката

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ
и Следственного комитета
. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД
, были организованы командой губернатора.