Хабаровчане решили скинуться Фургалу на адвоката

По словам Томченко, защитник утверждает, что представляет интересы губернатора и делает заявления от его имени, при этом сам говорит, что еще не встречался с Фургалом после ареста. Пресс-секретарь отметила, что сторонники главы края «работают над тем, чтобы у него была хорошая защита».