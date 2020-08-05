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Хирурги вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Хирурги вытащили два ключа из желудка ребенка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врачи Научно-исследовательского института детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отец привез его в приемное отделение Института. Он сообщил, как видел, что его сын проглотил железный ключ. Сам ребенок не жаловался на плохое самочувствие.

"Проведенное рентген-исследование показало, что ключ действительно находится в желудке мальчика, и не один. Оказалось, что ребенок проглотил сразу два ключа", — заявили в столичном Депздраве.

Положение ключей в желудке позволило хирургам без проблем извлечь их. На следующее утро ребенка выписали домой.
Завотделением эндоскопии Института Анастасия Харитонова рассказала, что такое происходит часто. Она сообщила, что у них в отделении есть коллекция вещей, которые были извлечены из организма людей.
Она отметила проблему, когда родители не замечают того, что ребенок проглотил. Из-за этого инородный предмет может находиться в организме длительное время.

"В некоторых случаях это может быть опасно, поэтому мы в очередной раз призываем родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу", — отметила Харитонова.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина провели сложнейшую операцию по реконструкции пищевода пожилому пациенту. Сообщалось, что данная операция не имела аналогов в мировой практике.
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Происшествия , Анастасия Харитонова , АГН "Москва" , Москва
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