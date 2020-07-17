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В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с россиянами 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с россиянами
Фото: Reuters
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и 15 членов экипажа, среди которых граждане России и Украины, пишет портал Dryad Global.
Отмечается, что судно шло под флагом Либерии. Восемь пиратов напали на корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
Гвинейский залив протянулся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге и считается одним из самых опасных регионов в плане пиратов. За текущий год там зафиксировали 45% от всех случаев нападений. Как правило, преступники захватывают заложников, чтобы потребовать за них выкуп.
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Происшествия , Катастрофы , Нигерия
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