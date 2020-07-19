В России выявлено 6 109 случаев коронавируса за сутки 

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Москве выздоровели 359 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациента» — сообщила Ракова.

В общей сложности в столице излечились 170539 человек.

Между тем оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал свежие данные о ситуации с заболеванием в России на 19 июля.

В стране за последние сутки выявили 6 109 новых случаев коронавируса.

Зафиксировано 95 летальных исходов. Выздоровел 3 481 человек. Из всех пациентов 24,8% не имели клинических симптомов болезни.

Больше всего новых пациентов зафиксировано за сутки в Москве (591), Свердловской области (245), Ханты-Мансийском АО (237), Нижегородской области (218), Петербурге (202).

Меньше всего новых случаев в Ненецком АО (1), Севастополе (1) и Чукотском АО (0).

С момента пандемии в стране проведено более 24,9 млн тестов. Выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах.

Вылечились 550 344 человека. Зарегистрировано 12 342 летальных исхода.

Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет 0,98.