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В России выявлено 6 109 случаев коронавируса за сутки 

Майк Габриелян и ещё 33 34 минуты назад
В России выявлено 6 109 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
В Москве выздоровели 359 пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациента» — сообщила Ракова.
В общей сложности в столице излечились 170539 человек.
Между тем оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал свежие данные о ситуации с заболеванием в России на 19 июля.
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В стране за последние сутки выявили 6 109 новых случаев коронавируса.
Зафиксировано 95 летальных исходов. Выздоровел 3 481 человек. Из всех пациентов 24,8% не имели клинических симптомов болезни.
Больше всего новых пациентов зафиксировано за сутки в Москве (591), Свердловской области (245), Ханты-Мансийском АО (237), Нижегородской области (218), Петербурге (202).
Меньше всего новых случаев в Ненецком АО (1), Севастополе (1) и Чукотском АО (0).
С момента пандемии в стране проведено более 24,9 млн тестов. Выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах.
Вылечились 550 344 человека. Зарегистрировано 12 342 летальных исхода.
Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет 0,98.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число жертв коронавируса в мире превысило 564 тысячи.
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Происшествия , Санкции , Москва
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