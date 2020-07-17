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В Киеве прогремел взрыв 

Павел Тиунов и ещё 12 18 минут назад
В Киеве прогремел взрыв
Фото: Reuters
У входа на станцию метро «Шулявская» взорвалось неизвестное устройство, сообщает «Комсомольская правда в Украине». Один человек пострадал.
По данным журналистов, инцидент произошёл 17 июля в 20:08 по местному времени. Взрыв прогремел в урне. В результате случайный прохожий получил травму ноги, ему оказали медицинскую помощь и впоследствии госпитализировали. Взрывной волной были повреждены окна станции.
На место происшествия вызвали правоохранителей. В настоящее время на станции работают полицейские, следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и другие специалисты. Саперы, обследовав ближайшую к станции территорию, заявили, что иных взрывных устройств по близости обнаружено не было.
По словам, замначальника киевского метрополитена Наталья Макогон в настоящее время метро работает в обычном режиме. Вход на станцию «Шулявская» не ограничен.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Южно-Сахалинска устроил взрыв в жилом доме при попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой. Мужчина подорвал баллон с кислородом. В результате его с ожогами 80 процентов тела госпитализировали.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Комсомольская правда , Киев
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