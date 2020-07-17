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У станции метро в Киеве прогремел взрыв 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 39 минут назад
В Киеве прогремел взрыв
Фото: Reuters
У входа на станцию метро «Шулявская» в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Национальная полиция Украины.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне, пострадал один человек, говорится в сообщении на сайте ведомства. Личность потерпевшего устанавливается, его госпитализировали.
Информация о взрыве в правоохранительные органы поступила около 20.10 по местному времени (совпадает с московским).
На место происшествия приехали наряды полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
В ноябре 2019 года в отделении «Ощадбанка в Днепропетровском районе Киева произошел мощный взрыв. Внутри здания осыпался потолок, был уничтожен банкомат, а витрину выбило наружу.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МВД , Киев
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