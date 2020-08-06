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Суд подвел итоги заседания по делу Ефремова 

Вероника Полынина и ещё 10 34 минуты назад
Суд подвел итоги заседания по делу Ефремова
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Пресненском суде Москвы завершилось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Суд продолжит рассматривать дело по существу в пятницу, 7 августа, сообщает агентство «Москва».
6 августа были допрошены свидетели с места происшествия. Один из них подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee находился Михаил Ефремов. Другая свидетельница утверждала, что после аварии видела актера на заднем сидении его автомобиля.
Кто находился за рулем: Ефремов сделал признание
Также суд изучил несколько видеозаписей с места ДТП. Одна из них была сделана нагрудным регистратором инспектора ГИБДД. На записи Ефремов называет свои фамилию и имя и признается, что он управлял машиной.
После просмотра адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался у обвиняемого, узнает ли тот себя на записи.

«С трудом. Это мистер Хайд», — ответил Ефремов.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
Происшествия , Криминал , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД , АГН "Москва" , Москва
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