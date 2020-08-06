Суд подвел итоги заседания по делу Ефремова 

В Пресненском суде Москвы завершилось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова . Суд продолжит рассматривать дело по существу в пятницу, 7 августа, сообщает агентство «Москва».

6 августа были допрошены свидетели с места происшествия. Один из них подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee находился Михаил Ефремов. Другая свидетельница утверждала, что после аварии видела актера на заднем сидении его автомобиля.

Также суд изучил несколько видеозаписей с места ДТП. Одна из них была сделана нагрудным регистратором инспектора ГИБДД . На записи Ефремов называет свои фамилию и имя и признается, что он управлял машиной.

После просмотра адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался у обвиняемого, узнает ли тот себя на записи.

«С трудом. Это мистер Хайд», — ответил Ефремов.