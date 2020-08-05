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Тюремщики заплатят миллионы рублей за пытки подростков в туалете 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
Тюремщики заплатят за пытки подростков в туалете
Фото: ФСИН России
В Краснодарском крае десять бывших сотрудников Белореченской колонии, осужденных за пытки подростков, выплатят потерпевшим 4,5 миллиона рублей компенсации из личных средств. Об этом в среду, 5 августа, в своем Telegram-канале сообщает правозащитная организация «Зона права».
По данным адвокатов организации, исполнение решения Белореченского суда находится на контроле краевой прокуратуры. Согласно материалам дела, 24 ноября 2015 года несколько тюремщиков вместе с оперативниками надели на головы балаклавы и загнали в туалет семерых подростков, где для подавления воли жестоко их избили.
Экзекуция сопровождалась издевательствами. Подростков раздевали, заставляя мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз, а также без перерыва оскорбляли. Одному из осужденных нанесли 13 ударов — по голове, животу и другим частям тела. Подростку Виталию Попу нанесли тупую черепно-мозговую травму, которая привела к его смерти. Многие несовершеннолетние получили переломы ребер и сильные ушибы. Всех участвовавших в расправе сотрудников приговорили к срокам от двух до десяти лет.
22 июля сообщалось, что в Ярославской области суд отпустил двух фигурантов дела об избиении заключенных в колонии.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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