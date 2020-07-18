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В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
Фото: РИА Новости
В камерах заключенных московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. По предварительным данным, сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства. Соответствующий сюжет телеканала «Россия 24» опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Как пишет газета «Комсомольская правда», телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали на нарах и в мебели ложками. Для звонков сидельцы использовали микрофоны или беспроводные гарнитуры мобильных телефонов.
За пронос гаджетов заключенные платили взятки сотрудникам СИЗО. Общая сумма, которую получили двое сотрудников в период с января по июнь 2019 года, превысила пять миллионов рублей. Против них составлено уголовное дело по статьям получение взятки в особо крупном размере, вымогательство и превышение должностных полномочий.
Во время проведения обыска в СИЗО дельцы пытались уничтожить свою нелегальную бухгалтерию. Однако часть бумаг удалось спасти, благодаря плохо работающей канализации. Именно по сохранившимся документам выяснилось, что сидельцы заплатили надзирателям порядка пяти миллионов рублей, а еще около семи миллионов потратили на новую технику.
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Происшествия , ФСИН , Комсомольская правда
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