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В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 млн долларов
Фото: РИА Новости
Бывший оперуполномоченный по особо важным делам ГУМВД по СКФО получил 4 года колонии за мошенничество на 1,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
"Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции) ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Хумакиева", — говорится в сообщении.
Он обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, Хумакиев, "ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах", убедил потерпевшего в наличии возможности организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США. Впоследствии Хумакиев завладел указанной суммой, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
"С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд приговорил Хумакиева к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — отмечают в прокуратуре.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Москва
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