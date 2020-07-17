Экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 млн долларов

Бывший оперуполномоченный по особо важным делам ГУМВД по СКФО получил 4 года колонии за мошенничество на 1,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции) ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Хумакиева", — говорится в сообщении.

Он обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, Хумакиев, "ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах", убедил потерпевшего в наличии возможности организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США. Впоследствии Хумакиев завладел указанной суммой, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.