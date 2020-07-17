В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды 

За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. Ущерб оценивается более чем в 94,9 млн рублей.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, с сентября 2014-го по сентябрь 2018 года в Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе были образованы семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива и один главный офис в Феодосии.
Заведено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.