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В Волгограде сел самолет из-за сообщения о бомбе 

Павел Тиунов и ещё 3 14 минут назад
В Волгограде сел самолет из-за сообщения о бомбе
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс «Санкт-Петербург — Махачкала», экстренно приземлился в Волгограде из-за поступившей информации о минировании борта, сообщает РИА Новости. Сведения о бомбе не подтвердились.
Сообщение от лже-террористов поступило 15:25 по московскому времени, когда самолет находился в воздухе. Экипаж авиалайнера запросил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда.
«После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о "минировании" не подтвердилась», — сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Она также добавила, что на борту лайнера находилось 160 пассажиров. В настоящее время самолет уже вылетел по направлению в Махачкалу.
В январе, как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово по той причине, что одна из пассажирок пригрозила взорвать себя.
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Происшествия , АК S7 , Аэропорт Домодедово , РИА Новости , Волгоград , Махачкала , Санкт-Петербург
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