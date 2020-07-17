В Волгограде сел самолет из-за сообщения о бомбе 

Самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс « Санкт-Петербург Махачкала », экстренно приземлился в Волгограде из-за поступившей информации о минировании борта, сообщает РИА Новости. Сведения о бомбе не подтвердились.

Сообщение от лже-террористов поступило 15:25 по московскому времени, когда самолет находился в воздухе. Экипаж авиалайнера запросил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда.

«После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о "минировании" не подтвердилась», — сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

Она также добавила, что на борту лайнера находилось 160 пассажиров. В настоящее время самолет уже вылетел по направлению в Махачкалу.