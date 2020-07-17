Вылетевший из Москвы самолет сообщил об угрозе взрыва

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Волгограде совершил экстренную посадку самолет Москва Махачкала компании Nordwind со 160 пассажирами на борту. Причиной посадки стало сообщении о минировании.

«Рейс авиакомпании «Северный ветер» (N4771), следовавший по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном минировании самолета. В аэропорту Волгограда воздушное судно приземлилось в 15:25 (16:25 по местному времени) с 160 пассажирами на борту», — сообщила ТАСС официальный представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

Она уточнила, что после проведения проверки информация о минировании борта не подтвердилась. Воздушное судно продолжит выполнение рейса в Махачкалу.