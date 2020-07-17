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Самолет, летевший в Махачкалу, экстренно сел в Волгограде из-за сообщения о взрыве 

«Это Кавказ» и ещё 1 29 минут назад
Вылетевший из Москвы самолет сообщил об угрозе взрыва
Фото: РИА Новости
В Волгограде совершил экстренную посадку самолет Москва — Махачкала компании Nordwind со 160 пассажирами на борту. Причиной посадки стало сообщении о минировании.
«Рейс авиакомпании «Северный ветер» (N4771), следовавший по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном минировании самолета. В аэропорту Волгограда воздушное судно приземлилось в 15:25 (16:25 по местному времени) с 160 пассажирами на борту», — сообщила ТАСС официальный представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Она уточнила, что после проведения проверки информация о минировании борта не подтвердилась. Воздушное судно продолжит выполнение рейса в Махачкалу.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Махачкала , Москва
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