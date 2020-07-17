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Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайства следствия", — огласила решение судья Екатерина Астафьева.
Обвиняемые, которые провели в СИЗО около полутора лет, останутся под стражей как минимум до 24 октября.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Арашуков на заседании назвал "фантазиями" показания свидетеля о его причастности к убийству, а действия следствия — "беззаконием".
Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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Комментарии 1
Происшествия , Николай Романов , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Ессентуки
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