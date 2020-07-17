Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайства следствия", — огласила решение судья Екатерина Астафьева.

Обвиняемые, которые провели в СИЗО около полутора лет, останутся под стражей как минимум до 24 октября.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова , метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.

Арашуков на заседании назвал "фантазиями" показания свидетеля о его причастности к убийству, а действия следствия — "беззаконием".

Ранее стало известно, что предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Следствие считает, что Рауль Арашуков , как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Более года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.