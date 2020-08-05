Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больного раком Тинькова обокрали в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 24 33 минуты назад
В Москве неизвестный взломал сейфы в коттедже бизнесмена Олега Тинькова и украл вещей более чем на миллион рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило 4 августа. Неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. Возбуждено уголовное дело.
О краже заявила горничная жены Тинькова Рины Восман, пояснил источник издания в правоохранительных органах.

«С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — пояснил правоохранитель.

«Рамблер» писал, что ранее Олег Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. В конце июня он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлен в больничной палате в окружении семьи. В подписи к ней предприниматель рассказал, что, помимо рака, у него было два сепсиса и COVID-19, однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии.
Комментарии
Происшествия , Видео , Другое , Криминал , Олег Тиньков , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение