Москве неизвестный взломал сейфы в коттедже бизнесмена Олега Тинькова и украл вещей более чем на миллион рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД пишет РИА Новости.

По данным ведомства, сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило 4 августа. Неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. Возбуждено уголовное дело.

О краже заявила горничная жены Тинькова Рины Восман, пояснил источник издания в правоохранительных органах.

«С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — пояснил правоохранитель.

«Рамблер» писал, что ранее Олег Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. В конце июня он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой запечатлен в больничной палате в окружении семьи. В подписи к ней предприниматель рассказал, что, помимо рака, у него было два сепсиса и COVID-19, однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии.