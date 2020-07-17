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Отдаленный пляж: как дети изнасиловали 5-летнего мальчика 

Газета.Ru 4 часа назад
Подростки завели ребенка на пляж и изнасиловали
Фото: Газета.Ru
Пятилетнего мальчика из общины аборигенов Напранум, которая проживает на северо-западном побережье Австралии, изнасиловали четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет — для этого они заманили ребенка на отдаленный пляж. Из-за жестокости детей ребенку потребовалась помощь врачей. Это не единичный случай сексуального насилия над младшими со стороны несовершеннолетних. Подробнее — в материале Газеты.Ru.
В Австралии пятилетний мальчик был изнасилован группой подростков в возрасте от 10 до 13 лет. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
По данным СМИ, инцидент произошел в отдаленной общине аборигенов Напранум на северо-западном побережье полуострова Кейп-Йорка 1 июля 2020 года — подростки завели маленького ребенка на отдаленный пляж.
Община была потрясена нападением на пятилетнего мальчика — подростков задержали, а старейшины изгнали их и запретили возвращаться на их территорию.
При этом СМИ сообщают, что нападение было настолько жестоким, что жертва нуждалась в неотложной медицинской помощи и была доставлена по воздуху в больницу Кэрнс, находящуюся примерно в 800 км от побережья.
Совершенное в июле сексуальное нападение произошло ровно через 14 лет после того, как 10-летняя девочка была подвергнута групповому изнасилованию девятью мужчинами в возрасте от 13 до 25 лет в соседней общине Орукун, примерно в 40 км к югу от Напранума.
Ранее община считалась одной из самых обездоленных в Австралии с высоким уровнем преступности и безработицы. Здесь проживает около 95% аборигенов и жителей островов Торресова пролива.
Такие инциденты происходят и в России. Так, в прошлом году в Калужской области во время летнего отдыха 14-летний подросток изнасиловал шестилетнего ребенка.
По данным Следственного комитета, летом 2019 года несовершеннолетний житель Подмосковья приехал вместе с родителями на дачу в Калужскую область. «Ребята-сверстники сразу заметили, что он чрезмерно увлечен мобильным телефоном и даже во время совместных прогулок держится отдельно от друзей, практически не отрываясь от экрана. В один из июльских дней он пригласил шестилетнего знакомого мальчика на прогулку в поле поиграть в стогах сена, где совершил с ребенком половой акт», — сообщали в ведомстве.
Позже следователи извлекли с телефона подростка порнографические материалы, которые он пытался удалить. Во время следствия подросток содержался под домашним арестом. Комментируя преступление, в СК уточняли, что злоумышленник, скорее всего, «перестал различать мир виртуальный и действительность». В итоге, его приговорили к нескольким годам колонии для несовершеннолетних, а также поставили на учет в правоохранительных органах.
За год до этого громкая история прогремела и на Урале. Там в летнем лагере мальчики 11 и 12 лет попытались изнасиловать пятиклассницу. По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел в лагере «Горное ущелье».
Девочке путевку дали от соццентра в Челябинске. В тот день в учреждении проходила дискотека, однако несовершеннолетняя осталась в комнате. Мальчики, увидев, что она осталась одна, решили тоже пропустить дискотеку и пришли к ней.
Они повалили ее на пол, избили и попытались изнасиловать, однако в комнату кто-то вошел, и злоумышленники сбежали.
В тот же вечер пострадавшая позвонила отцу. Ее немедленно забрали из лагеря, а с вожатой взяли объяснительную, поскольку она отлучилась и не смогла предотвратить случившееся. Мальчиков же из лагеря отчислили.
«По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения», — говорилось в сообщении СК.
Однако в итоге дело в отношении малолетних преступников заводить не стали, поскольку они не достигли возраста уголовного преследования. То немногое, чего удалось добиться правоохранителям — это постановка на учет и работа с психологами. При этом в отношении вожатой было возбуждено дело по статье «Халатность», а родителей мальчиков проверяли органы опеки.
Как рассказала «Газете.Ru» детский клинический психолог Инна Попова, такое поведение детей может быть вызвано несколькими причинами. «Первое — это слабый контроль родителей, ведь сейчас в интернете можно найти многое. Особенно, если возраст детей от 10 лет, а это предпубертатный период, когда только начинают играть гормоны, это могло спровоцировать их», — рассказала специалист.
Второй причиной могла стать психологическая травма — сексуальное насилие или агрессивное и жестокое отношение родителей. Таким, образом, по словам Поповой, ребенок пытается показать, что он сильнее.
«Если говорить о том, что они пытались изнасиловать, то тут очевидное расстройство. Ведь на сексуальное насилие нередко решаются подростки, воспитывающиеся в семьях, где побои, оскорбления, издевательства, пощечины и подзатыльники считаются нормой. Забитый и униженный ребенок пытается самоутвердиться. В группу риска, в основном, попадают ребята из неблагополучных семей», — подчеркивает медик.
Она добавила, что психотерапевты из разных стран пришли к единому мнению, что сексуальное насилие в подростковом возрасте совершается не ради удовлетворения желания и наслаждения, а для доминирования над слабым, получения удовольствия от чувства власти и контроля над своей жертвой. «Это вообще не про секс и сексуальность, здесь главные роли играют социальные проблемы, неумение справиться с внутренними конфликтами и наладить отношения со сверстниками», — заключила Попова.
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Происшествия , МВД , Газета.Ru , Австралия , Калужская Область , Московская область
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