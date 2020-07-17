Неизвестный сообщил о «минировании» Домодедово

Неизвестный отправил сообщение о "минировании" здания аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил по электронной почте о "минировании" всех самолетов на стоянке аэропорта Домодедово и его здания. Их проверят кинологи", — сказал собеседник агентства.

Воздушная гавань работает в обычном режиме, эвакуация не проводится.

Последний раз Домодедово и все его самолеты были "заминированы" месяц назад — 15 июня. Тогда угроза оказалась ложной.