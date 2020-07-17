Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Неизвестный сообщил о «минировании» Домодедово
Фото: РИА Новости
Неизвестный отправил сообщение о "минировании" здания аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Неизвестный сообщил по электронной почте о "минировании" всех самолетов на стоянке аэропорта Домодедово и его здания. Их проверят кинологи", — сказал собеседник агентства.
Воздушная гавань работает в обычном режиме, эвакуация не проводится.
Последний раз Домодедово и все его самолеты были "заминированы" месяц назад — 15 июня. Тогда угроза оказалась ложной.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
ТАСС: последние новости
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал Прокурор встретился с бастующими в Шереметьево из-за невыплаты сверхурочных рабочими Прокурор встретился с бастующими в Шереметьево из-за невыплаты сверхурочных рабочими
Происшествия , Аэропорт Домодедово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление
Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление
США уличили в замалчивании реальной ситуации с коронавирусом
США уличили в замалчивании реальной ситуации с коронавирусом
Россияне готовятся к «жесткой вспышке» коронавируса
Россияне готовятся к «жесткой вспышке» коронавируса
Путин обсудил с Совбезом конфликт Баку и Еревана
Путин обсудил с Совбезом конфликт Баку и Еревана
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение