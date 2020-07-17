Вакцина от COVID-19 из США убила украинцев

На Украине скончались четверо бойцов ВСУ после введения им вакцины от коронавируса, разработанной американскими специалистами. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, испытания препарата проходят в Харьковской области. В числе добровольцев — 15 человек, в частности десять из них инфицированы COVID-19.

В ходе исследований, у восьми пациентов резко ухудшилось состояние здоровье и их перевели в реанимацию.

В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих скончались от осложнений, вызванных инфекцией, — отметил Мазейкин.

Он подчеркнул, что медики не смогли оказать погибшим необходимую помощь, поскольку не обладали информацией о составе введённых инъекций. Он также отметил, что вакцины, предположительно, могли быть использованы в некоторых медучреждениях Харьковской области, что вызвало осложнения у пациентов со слабым иммунитетом, сообщает Луганский информационный центр.

Ранее стало известно, что американская вакцина против COVID-19 прошла испытания на людях. Сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии исследований.

Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna. В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела. В испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Уточняется, что каждая из трех групп дважды с промежутком в 28 дней получала вакцину mRNA-1273 в различной дозировке.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались в России 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц.

Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.