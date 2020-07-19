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В Крыму выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму
Фото: РИА Новости
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, в том числе у троих прибывших из других субъектов РФ и один завозной случай из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 1 из них завозной из-за рубежа, 13 — выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них — прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здоровых лиц", — сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2295 человек.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 969 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 721 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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