26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму

Все новости на карте

Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, в том числе у троих прибывших из других субъектов РФ и один завозной случай из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"Зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, 1 из них завозной из-за рубежа, 13 — выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них — прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здоровых лиц", — сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2295 человек.

По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 969 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 721 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.