«Пьянки, скандалы»: в Петербурге нашли тело тиктокера

В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли задушенным 22-летнего TikTok-блогера из Таджикистана Егора Громова. Труп обнаружил сосед погибшего — 45-летний уроженец Азербайджана , у которого проживал Громов. Следователи заподозрили его в убийстве. Тем не менее также рассматривается версия о передозировке наркотиками. При этом следы удушения, отмечает источник в СК, могли остаться у блогера в результате интимной близости.

В Санкт-Петербурге найден мертвым 22-летний TikTok-блогер из Таджикистана, который публиковал свои ролики под псевдонимом Егор Громов. Об этом в городском управлении Следственного комитета РФ сообщили телеканалу РЕН ТВ.

Обнаружил тело парня его сосед — 45-летний уроженец Азербайджана, он же вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они сделали однозначный вывод — молодой блогер был убит.

Лицо Громова было в синяках, а на шее зафиксированы следы удушения. Позже криминалисты установили, что молодой человек умер от асфиксии.

Сосед блогера, вызвавший полицию, стал главным подозреваемым — его задержали и допросили. Мужчина признавать вину отказался. Он рассказал сотрудникам МВД , что познакомился с Громовым четыре месяца назад и приютил у себя в квартире, так как блогеру в то время было негде жить.

По словам подозреваемого, в день трагедии с утра он «сбегал в ларек», а когда вернулся, попытался разбудить приятеля. «Смотрю, он не встает. Развернул его, а он уже мертв», — сообщил сосед блогера. Запись допроса опубликовал портал 78.ru.

При этом правоохранители выяснили, что у хозяина квартиры были жена и дочь. В то время они находились на даче и не знали о случившемся. В итоге мужчину отпустили под обязательство о явке.

Вместе с тем, как рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах, по одной из версий следствия, накануне произошедшего соседи употребляли алкоголь. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры мог расправиться со знакомым. В СК в то же время рассматривают и другую версию. Громов мог скончаться от передозировки наркотиками, а следы побоев могли остаться после специфических любовных утех.

Сейчас следователи проводят проверку с целью установить реальные обстоятельства и причины смерти. «Газета.Ru» отправила в управление СК по Санкт-Петербургу запрос с просьбой подтвердить информацию о возбуждении уголовного дела и сообщить, на каком этапе находится расследование.

Между тем соседи, проживающие в том же подъезде, что и Громов отзываются о нем и хозяине квартиры негативно. В беседе с корреспондентом 78.ru местная жительница даже назвала квартиру «криминальной».

«Там постоянно происходили пьянки, скандалы. Мы с ними общаться не хотим. Пытались нам замазывать глазок, вставляли в него сигареты», — пожаловалась женщина, добавив, что на просьбы перестать курить в подъезде блогер отвечал оскорблениями и закатывал скандалы.

«Насколько мы знаем, собственница квартиры — женщина в возрасте, она примерно три года сидела в тюрьме за то, что порезала мужа. Жильцы в этой квартире постоянно меняются, мы даже не знаем, как их зовут, общения с ними нет», — также рассказал местный житель 78.ru.

Кроме того, соседи сообщили порталу, что Громов часто водил к себе молодых парней. О своей ориентации парень заявлял открыто — в том числе и в своих роликах в TikTok. Туда он также выкладывал кадры с полуобнаженными танцами и рассказами о том, какие мужчины ему нравятся. За жизнью 22-летнего парня, принадлежащего к ЛГБТ сообществу, следили более трех тысяч подписчиков.

Напомним, что ранее в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной в центре Москвы, найдено тело 27-летней блогерши, психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян. Об этом информированный источник в правоохранительных органах сообщал РИА «Новости».

По данным газеты «Московский комсомолец», тело девушки на полу возле кровати обнаружила горничная — она вызвала охранника, который в свою очередь обратился в полицию. Как подчеркивает Telegram-канал «Mash», Амбарцумян была полностью раздета.

Рядом с ней лежала пустая упаковка от обезболивающих таблеток «Нурофен», черное платье и сумка Prada. Сотрудники МВД установили, что блогерша скончалась за пять часов до того, как было найдено ее тело.

«По предварительным данным, причина смерти — передозировка», — отметил собеседник РИА «Новости».

По версии СМИ, Амбарцумян могла покончить жизнь самоубийством. Телеканал РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что женщина незадолго до гибели находилась в номере не одна, поэтому не исключается и предумышленная расправа. В то же время в полиции сообщили, что признаков насильственной смерти на теле жертвы не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.