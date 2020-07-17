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Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички
Фото: ТАСС
Собиравший деньги на ночлег в электричке «Сергиев Посад — Москва» мужчина ударил ножом одного из пассажиров. Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел вечером 16 июля.
32-летний продавец Дмитрий с девушкой Эльвирой ехали в столицу, чтобы приобрести билеты на поезд. Около 18.35 мск в состав зашел 33-летний Александр и стал просить у пассажиров денег на ночевку в хостеле и поссорился с пожилой женщиной.
Дмитрий вмешался в конфликт, упрекнув мужчину, в том, что он оскорбляет женщину, годящуюся ему в матери. Попрошайка молча вытащил нож и ударил оппонента в сонную артерию.
Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона и находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавший задержан и заявил на допросе, что Дмитрий своими словами «вызвал у него раздражение», пишет газета.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано видео жестокого убийства в Омске. Там мужчина, уличив свою супругу в супружеской неверности, устроил засаду на ее любовника, который в результате получил несколько десятков ударов ножом.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва
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