Попрошайка напал с ножом на пассажира московской электрички 

Собиравший деньги на ночлег в электричке «Сергиев Посад — Москва » мужчина ударил ножом одного из пассажиров. Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел вечером 16 июля.

32-летний продавец Дмитрий с девушкой Эльвирой ехали в столицу, чтобы приобрести билеты на поезд. Около 18.35 мск в состав зашел 33-летний Александр и стал просить у пассажиров денег на ночевку в хостеле и поссорился с пожилой женщиной.

Дмитрий вмешался в конфликт, упрекнув мужчину, в том, что он оскорбляет женщину, годящуюся ему в матери. Попрошайка молча вытащил нож и ударил оппонента в сонную артерию.

Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона и находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавший задержан и заявил на допросе, что Дмитрий своими словами «вызвал у него раздражение», пишет газета.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано видео жестокого убийства в Омске. Там мужчина, уличив свою супругу в супружеской неверности, устроил засаду на ее любовника, который в результате получил несколько десятков ударов ножом.