Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России огромный алабай прокусил ногу трехлетнему мальчику 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Алабай напал на трёхлетнего мальчика в РФ
Фото: страница «Подслушано в Вольске» во «ВКонтакте»
Жительница города Вольск в Саратовской области Евгения Конкина пожаловалась, что огромная соседская собака породы алабай прокусила ногу ее трехлетнему сыну. Об этом она написала в сообществе «Подслушано в Вольске» во «ВКонтакте».
По словам Конкиной, нападение на мальчика произошло 2 августа. Он гулял с другими детьми на улице Фрунзе, где проживает семья. В это время мимо проходила соседка и начала отгонять всех от своей калитки. Так как дети не ушли, женщина решила напугать их собакой, которая покусала сына Конкиной.
Мать пострадавшего также опубликовала фотографию сына, на которой видно укусы. Судя по кадрам, алабай укусил мальчика в правую ногу, вырвав клок мяса. Кроме того, на его груди есть бинты, а на щеке небольшая рана.
Женщина объяснила, что в момент происшествия ездила в город за подгузниками и попросила подругу последить за детьми, пишет НТВ. Ее сын якобы выбежал на улицу, чтобы позвать погулять другую девочку, и хозяйка спустила на него собаку.
В комментариях к публикации Конкиной высказалась хозяйка алабая Наталья Посредникова. Она заявила, что калитка на ее участке была закрыта, а собака сидела на цепи. По ее словам, мальчик зашел почти в ее дом, но каким образом он попал туда через закрытую калитку, она не уточнила. Посредникова также добавила, что будет помогать мальчику и не снимает с себя ответственности.
При этом она рассказала, что в момент происшествия мать мальчика не ездила за подгузниками, а пила спиртное со своей сестрой. Женщина намерена обратиться в прокуратуру из-за «поклепа» со стороны Конкиной, так как у нее четыре свидетеля. В полиции НТВ подтвердили, что 2 августа на трехлетнего мальчика напала собака, однако доказательств, что хозяева специально спустили алабая на ребенка, пока нет.
Вес взрослого алабая зависит от пола, максимальный вес кобелей может достигать 80 килограммов, а сук — 65 килограммов. Рост взрослого самца в холке составляет 70 сантиметров, а самки — 65 сантиметров, однако у некоторых собак он может достигать и 80-90 сантиметров. По размерам алабаев можно сравнить с волками — их средняя высота достигает от 66 до 86 сантиметров, а максимальный вес взрослых особей — до 86 килограммов.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях Избежавший задержания в Белоруссии мужчина описал схему событий с россиянами Избежавший задержания в Белоруссии мужчина описал схему событий с россиянами В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
Комментарии 1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение