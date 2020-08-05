Алабай напал на трёхлетнего мальчика в РФ

Жительница города Вольск в Саратовской области Евгения Конкина пожаловалась, что огромная соседская собака породы алабай прокусила ногу ее трехлетнему сыну. Об этом она написала в сообществе «Подслушано в Вольске» во «ВКонтакте».

По словам Конкиной, нападение на мальчика произошло 2 августа. Он гулял с другими детьми на улице Фрунзе, где проживает семья. В это время мимо проходила соседка и начала отгонять всех от своей калитки. Так как дети не ушли, женщина решила напугать их собакой, которая покусала сына Конкиной.

Мать пострадавшего также опубликовала фотографию сына, на которой видно укусы. Судя по кадрам, алабай укусил мальчика в правую ногу, вырвав клок мяса. Кроме того, на его груди есть бинты, а на щеке небольшая рана.

Женщина объяснила, что в момент происшествия ездила в город за подгузниками и попросила подругу последить за детьми, пишет НТВ. Ее сын якобы выбежал на улицу, чтобы позвать погулять другую девочку, и хозяйка спустила на него собаку.

В комментариях к публикации Конкиной высказалась хозяйка алабая Наталья Посредникова. Она заявила, что калитка на ее участке была закрыта, а собака сидела на цепи. По ее словам, мальчик зашел почти в ее дом, но каким образом он попал туда через закрытую калитку, она не уточнила. Посредникова также добавила, что будет помогать мальчику и не снимает с себя ответственности.

При этом она рассказала, что в момент происшествия мать мальчика не ездила за подгузниками, а пила спиртное со своей сестрой. Женщина намерена обратиться в прокуратуру из-за «поклепа» со стороны Конкиной, так как у нее четыре свидетеля. В полиции НТВ подтвердили, что 2 августа на трехлетнего мальчика напала собака, однако доказательств, что хозяева специально спустили алабая на ребенка, пока нет.

Вес взрослого алабая зависит от пола, максимальный вес кобелей может достигать 80 килограммов, а сук — 65 килограммов. Рост взрослого самца в холке составляет 70 сантиметров, а самки — 65 сантиметров, однако у некоторых собак он может достигать и 80-90 сантиметров. По размерам алабаев можно сравнить с волками — их средняя высота достигает от 66 до 86 сантиметров, а максимальный вес взрослых особей — до 86 килограммов.