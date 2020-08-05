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«Я дурак, что напился»: что говорил Ефремов после ДТП 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
Инспектор ДПС Павел Маркиянов, оформлявший смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, заявил в суде, что артист в момент аварии был за рулем машины. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», авария с участием актера произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого умер. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сегодня в суде Ефремов отказался признать свою вину, так как «ничего не помнит».
В свою очередь инспектор ДПС Павел Маркиянов, отметил, что Ефремов после ДТП говорил, что лично находился за рулем автомобиля.

«Ему неоднократно задавался вопрос о том, кто был за рулем. Ефремов заявил, что это был он», — пояснил свидетель.

По его словам, актер также утверждал, что виноват в аварии.

«Я дурак, что напился, виноват». Подобные слова были произнесены Ефремовым не менее пяти раз», — подчеркнул сотрудник ДПС.

Комментарии
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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