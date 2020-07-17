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В Москве задержаны восемь человек по делу о торговле суррогатными младенцами 

Газета.Ru 46 минут назад
Торговля младенцами: в Москве задержаны 8 человек
Фото: РИА Новости
В столице задержаны восемь членов преступной группировки, которые обвиняются в организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей.
"Задержаны восемь участников преступной группы. Среди соучастников — трое врачей частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники", — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, все они нарушили законодательство России в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. Задержанным предъявлены обвинения.
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Происшествия , Криминал , СКР , РИАМО , Москва
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