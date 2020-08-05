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Появились подробности обрушения моста с российскими военными 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Появились подробности обрушения моста с военными
Фото: РИА Новости
Десять пострадавших при обрушении моста на учениях Минобороны в Еврейской автономной области получили тяжелые увечья, остальные — ссадины. Подробности ЧП сообщил источник, знакомый с ситуацией, в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
По его словам, военнослужащие наводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через реку Амур. При возведении моста произошло смещение опор и пролетов, что и привело к обрушению. В результате 20 человек получили травмы, пострадавших направили в 301-й госпиталь в Хабаровске.
Об инциденте стало известно ранее 5 августа. В администрации Смидовичского района подтвердили информацию об обрушении понтонного моста. В экстренных службах региона сообщили о 18 пострадавших. Причины случившегося уточняются. По одной из версий, мост мог обрушиться из-за нарушений техники безопасности.
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Происшествия , Радио , Министерство обороны , РЕН ТВ , Еврейская Автономная Область
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