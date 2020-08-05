Появились подробности обрушения моста с военными

Десять пострадавших при обрушении моста на учениях Минобороны в Еврейской автономной области получили тяжелые увечья, остальные — ссадины. Подробности ЧП сообщил источник, знакомый с ситуацией, в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его словам, военнослужащие наводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через реку Амур. При возведении моста произошло смещение опор и пролетов, что и привело к обрушению. В результате 20 человек получили травмы, пострадавших направили в 301-й госпиталь в Хабаровске.

Об инциденте стало известно ранее 5 августа. В администрации Смидовичского района подтвердили информацию об обрушении понтонного моста. В экстренных службах региона сообщили о 18 пострадавших. Причины случившегося уточняются. По одной из версий, мост мог обрушиться из-за нарушений техники безопасности.