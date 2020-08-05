Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену Захарова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову.

Отмечается, что адвокат Стерховой, Вадим Никулин , настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, на протяжении последних 20 лет он фактически проживал со Стерховой. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото.

В ответ на это Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.

"Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно", — цитирует Пашаева Пятый канал.

Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.

Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.