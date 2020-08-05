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Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП 

РИА Новости и ещё 27 2 часа назад
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену Захарова
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в суде довел до слез гражданскую супругу погибшего в смертельном ДТП с участием актера Ирину Стерхову.
Отмечается, что адвокат Стерховой, Вадим Никулин, настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, на протяжении последних 20 лет он фактически проживал со Стерховой. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото.
В ответ на это Пашаев намекнул, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.

"Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно", — цитирует Пашаева Пятый канал.

Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах. В ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.
Восьмого июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Вадим Никулин , Сергей Захаров
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