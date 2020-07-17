Самолёт с пассажирами экстренно сел на Байкал

Легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей.

Инцидент произошёл во время аэроэкскурсии в Шибетском заливе Ольхонского района Иркутской области , рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

На борту находились три пассажира и пилот, все они выжили. В настоящий момент люди доставлены в фельдшерский пункт посёлка Хужир, угрозы для жизни нет.

Машина планировала с высоты в 300 метров и сел в трёх метрах от берега. Через несколько минут на место прибыли спасатели. Пилот к тому моменту находился возле самолёта, его состояние врачи оценили как удовлетворительное, передаёт ТАСС.

Воздушное судно вытащили из воды при помощи автомобиля «КамАЗ».

Ранее 17 июля, как писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.