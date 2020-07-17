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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске 

ТК «Звезда» и ещё 1 23 минуты назад
Федеральная службы безопасности России предотвратила теракт в Хабаровске. В сообщении ЦОС ФСБ сказано, что у планировавшего атаку мужчины изъяты бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — указано в сообщении.
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Происшествия , Африка , Видео , Хабаровск
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