Федеральная службы безопасности России предотвратила теракт в Хабаровске. В сообщении ЦОС ФСБ сказано, что у планировавшего атаку мужчины изъяты бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — указано в сообщении.