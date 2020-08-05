Адвокат Захаровых приехал в суд на кабриолете за 20 млн

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Адвокат пострадавшей стороны по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский приехал в суд на кабриолете Aston Martin. Его стоимость составляет 20 миллионов рублей. В прошлый раз он был на Rolls-Royce, стоимость которого составляет 32 миллиона рублей.

«Простой русский адвокат», — говорит про себя сам Добровинский.

Адвокат объяснил, что получил эту машину в подарок от благодарного клиента. Известно, что с семьей Захарова он работает бесплатно, пишет телеграм-канал Life.

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня проходит первое судебное заседание по существу уголовного дела в отношении актера. Судебное заседание назначено на 10 часов утра по московскому времени.