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Москвич спилил сук и попал в больницу 

Мослента 1 час назад
Москвич спилил сук и попал в больницу
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Рабочий в столице серьезно пострадал после того, как спилил сук, на котором сидел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадавшим оказался 21-летний молодой человек. Рабочий рассказал изданию, что его попросили спилить ветку на дереве, но в процессе обрезки деревьев он допустил ошибку и спилил ту ветку, на которой сидел, что повлекло за собой падение на землю.
После случившегося мужчину госпитализировали в зеленоградскую больницу. У него диагностировали тяжелые травмы, в число которых вошли ушиб легкого и сотрясение.
Ранее сообщалось о московской пенсионерке, которая попыталась подстричь деревья с балкона шестого этажа, но повисла и не смогла забраться обратно.
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