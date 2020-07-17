В Москве сотрудника автосервиса ограбили на 600 тысяч 

Сотруднику автосервиса брызнули в лицо из газового баллончика и украли у него 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 16 июля.

25-летний работник сервиса сидел в автомобиле, когда дверь в салон открыл неизвестный человек в маске, распылил газ, украл деньги и скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что ранее владелица квартиры, горевшей в доме на Фрунзенской набережной в Москве, обвинила пожарных в краже денег и драгоценностей из сейфа.