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В Москве сотрудника автосервиса ограбили на 600 тысяч 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Москве сотрудника автосервиса ограбили на 600 тысяч
Фото: ТАСС
Сотруднику автосервиса брызнули в лицо из газового баллончика и украли у него 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел 16 июля.
25-летний работник сервиса сидел в автомобиле, когда дверь в салон открыл неизвестный человек в маске, распылил газ, украл деньги и скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее владелица квартиры, горевшей в доме на Фрунзенской набережной в Москве, обвинила пожарных в краже денег и драгоценностей из сейфа.
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