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Мужчина забыл сумку с 1,3 млн рублей на самокате в Москве 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Мужчина забыл сумку с 1,3 млн рублей на самокате в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве мужчина забыл на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
С сообщением о краже в полицию обратился 23-летний мужчина. По его словам, он накопил более 1,3 млн рублей за пять лет и планировал купить на них машину. 4 августа мужчина пошел с другом кататься на самокатах. Деньги он взял с собой, так как автомобиль, по мнению заявителя, он мог купить в любой момент. После прогулки на самокатах друзья поехали домой.

"Молодые люди поставили самокаты на стоянке для самокатов. После чего заявитель закрепил самокат, который взял на прокат на замок, а сумку с принадлежащими ему средствами в сумме 1 350 000 рублей оставил висеть на ручке самоката", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по пути домой мужчина вспомнил про сумку с деньгами, вернулся, но ничего не обнаружил в барсетке.
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Происшествия , Криминал , Москва
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