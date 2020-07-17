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Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 40 минут назад
Строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, большинство из которых трудовые мигранты, вышли на массовую забастовку из-за задержки зарплаты, сообщают СМИ.
Рабочие ведут себя агрессивно и отказываются от каких-либо комментариев, передает портал «Невские новости».
В пресс-службе строительной компании «Ренессанс Констракшн» заявили, что рабочие якобы требуют выплат, которые выходят за рамки трудовых договоров, передает РИА «Новости».
«В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими», — сказали в пресс-службе компании.
В данный момент руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге находятся на объекте.
«Мы намерены разрешить эту ситуацию. Сейчас уточняются требования рабочих», — добавили в организации.
«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге — это многофункциональный комплекс со штаб-квартирой группы Газпром и общественными пространствами, занимающими около трети площадей.
Строительство завершено в октябре 2018 года, в данный момент на объекте ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон. Дата открытия комплекса будет определена после завершения работ по отделке и благоустройству.
Ранее прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», работники которого устроили погром на одном из объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
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Происшествия , Видео , Газпром , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Санкт-Петербург
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