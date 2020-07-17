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Опубликовано видео урагана в Муроме 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Над Владимирской областью пронесся ураган. Разбушевавшаяся стихия повалила более 100 деревьев, повредила линии электропередач и автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.
Жители Мурома выкладывают в Сеть кадры непогоды. На одном из роликов видно, как сильный порывистый ветер поднимает с асфальта металлический лист и проносит его мимо людей, успевающих от него увернуться.
Вчера вечером аномальное погодное явление могли наблюдать и жители Подмосковья: под деревней Доры в городском округе Лотошино пронесся смерч.
Происшествия , Видео , Владимирская Область , Муром
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