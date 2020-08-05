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Женщина зарезала возлюбленного за упреки в измене 

Новости Саратова и ещё 22 1 час назад
Россиянка зарезала возлюбленного за упреки в измене
Фото: depositphotos.com
Расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Вольска продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, она жила со своим 39-летним возлюбленным в частном доме на 1-м Меловом переулке в Вольске. В ночь с 1 на 2 августа пара поссорилась из-за подозрений мужчины в неверности. Выплеснув гнев, он пошел в комнату, а злоумышленница схватилась за нож и ударила его в спину. Гражданин упал на кровать вниз лицом и получил еще один удар в это же место, а когда перевернулся — уже в грудь.
Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за проникающих колото–резаных ранений с повреждением сердца, легкого, подключичной вены, осложнившихся массивной кровопотерей. Когда женщина поняла, что ее парень скончался, она закрыла его тело пледом и ушла из дома. Вернувшись утром домой, гражданка позвонила в полицию и рассказала, что обнаружила труп.
Прибывшие на место трагедии следователи и полицейские провели с ней работу и под тяжестью собранных доказательств женщина рассказала, как все было.
Ей предъявили обвинение в убийстве, злоумышленница признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.
Расследование продолжается.
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