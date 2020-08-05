Неадекватный полуголый житель Ленинградской области бросался на машины во дворе жилого дома и требовал вызвать десант. Очевидцы сняли инцидент на видео, оно опубликовано в паблике «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина в одних шортах и босиком бегает ночью под окнами, кричит и стучит по крышам автомобилей. «Вызовите мне десант! Инопланетяне!», — заявил он.

По информации издания 78.ru, несколько россиян пытались успокоить дебошира, между ними чуть не завязалась драка. Приехавшая на место бригада скорой помощи долго не могла посадить мужчину в машину, на помощь пришла полиция.