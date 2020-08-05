Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуголый россиянин бегал по улице с требованием вызвать десант и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 8 43 минуты назад
Неадекватный полуголый житель Ленинградской области бросался на машины во дворе жилого дома и требовал вызвать десант. Очевидцы сняли инцидент на видео, оно опубликовано в паблике «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина в одних шортах и босиком бегает ночью под окнами, кричит и стучит по крышам автомобилей. «Вызовите мне десант! Инопланетяне!», — заявил он.
По информации издания 78.ru, несколько россиян пытались успокоить дебошира, между ними чуть не завязалась драка. Приехавшая на место бригада скорой помощи долго не могла посадить мужчину в машину, на помощь пришла полиция.
Последние новости
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 августа
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
Видео
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение