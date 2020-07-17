Заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр предупредил о риске распространения бубонной чумы в большинстве провинций страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинциях страны, граничащей с Россией. Данные регионы могут являться также очагом этого заболевания. Амгаланбаяр также привел статистику Всемирной организации здравоохранения , согласно которой бубонная чума может привести к гибели человека менее чем за 24 часа, если не принять меры и не начать ее лечить.

Ученый также призвал граждан не охотиться на сурков, которые являются переносчиками чумы, и не употреблять их мясо в пищу, чтобы предотвратить распространение инфекции.

14 июля в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.

Вспышка бубонной чумы была зафиксирована в начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии.