При взрыве в Бейруте погибло много иностранцев

Несколько иностранцев числятся среди погибших и раненных в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут . Об этом сообщает ТАСС.

О нескольких раненых работниках на территории своего посольства в Бейруте сообщил МИД Германии , однако их точное число не приводится. Известно, что посольство Берлина в Ливане расположено недалеко от порта, где произошел взрыв. Также пострадали два сотрудника дипмиссии Бельгии и двое членов их семей. Ранения получила и высокопоставленный кипрский дипломат.

Кроме того, были ранены 48 миротворцев ООН , 27 членов их семей и трое их гостей. Судно миссии Временных сил организации в Ливане было пришвартовано в гавани, оно получило повреждения.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли 78 человек, более четырех тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушениях как минимум половины города. Власти объявили 5 августа днем траура.

Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.