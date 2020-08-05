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Стало известно о жертвах среди иностранцев при взрыве в Бейруте 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
При взрыве в Бейруте погибло много иностранцев
Фото: Reuters
Несколько иностранцев числятся среди погибших и раненных в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут. Об этом сообщает ТАСС.
Так, МИД Филиппин заявил о гибели двух граждан и ранении шести человек в Ливане. Премьер министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о смерти одного австралийца.
О нескольких раненых работниках на территории своего посольства в Бейруте сообщил МИД Германии, однако их точное число не приводится. Известно, что посольство Берлина в Ливане расположено недалеко от порта, где произошел взрыв. Также пострадали два сотрудника дипмиссии Бельгии и двое членов их семей. Ранения получила и высокопоставленный кипрский дипломат.
Кроме того, были ранены 48 миротворцев ООН, 27 членов их семей и трое их гостей. Судно миссии Временных сил организации в Ливане было пришвартовано в гавани, оно получило повреждения.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли 78 человек, более четырех тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушениях как минимум половины города. Власти объявили 5 августа днем траура.
Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.
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Комментарии 2
Происшествия , В мире , Скотт Моррисон , МИД , ООН , Австралия , Бейрут , Германия , Ливан , Филиппины
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