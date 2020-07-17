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88-летнюю москвичку изнасиловал и убил пьяный рецидивист 

Русская Планета 3 часа назад
88-летняя москвичка стала жертвой насильника
Фото: ТАСС
Сотрудники столичной полиции установили личность злоумышленника, изнасиловавшего и жестоко убившего 88-летнюю пенсионерку, а также нанесшего ранения ее внуку.
По подозрению в совершении этого бесчеловечного преступления силами правоохранительных органов был задержан московский бомж, которому на момент совершения преступления было 35 лет. Столичный бомж не в первый раз попадает на радары правоохранительных органов — мужчина ране неоднократно судим.
Изнасилование 88-летней пенсионерки было, со слов подозреваемого, совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом выпивал убийца вместе с внуком бабушки, который также был небезразличен к горячительным напиткам, сообщает издание «Московский комсомолец».
Правоохранительные органы предупреждают об опасности распития алкогольных напитков с незнакомыми ранее судимыми лицами, не имеющими постоянного места жительства.
Ранее сообщалось, что омич убил беременную знакомую и поджег ее труп.
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Происшествия , МВД
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