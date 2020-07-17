В Петербурге пресекли работу нелегального казино 

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконную организацию азартных игр. Заведено уголовное дело.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено подпольное казино и два игорных зала в различных районах города, а также офис на Невском проспекте», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Изъято 100 игровых автоматов, три рулеточных стола, шесть столов для покера, компьютерная техника, средства связи, видеорегистраторы для онлайн-трансляций.
Среди четверых подозреваемых — предполагаемый организатор и управляющие игорными заведениями.
«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.