В Петербурге пресекли работу нелегального казино 

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено подпольное казино и два игорных зала в различных районах города, а также офис на Невском проспекте», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъято 100 игровых автоматов, три рулеточных стола, шесть столов для покера, компьютерная техника, средства связи, видеорегистраторы для онлайн-трансляций.

Среди четверых подозреваемых — предполагаемый организатор и управляющие игорными заведениями.

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.