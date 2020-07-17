В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна 

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Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«В связи с розливом нефтепродуктов вблизи посёлка Хужир природоохранной прокуратурой организована проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы воды, определяется причинённый ущерб.

В феврале сообщалось о задержании главы администрации Листвянского муниципального образования после того, как он выдал разрешение на строительство в байкальской экозоне.