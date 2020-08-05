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Огромная рыба утянула на дно озера украинского рыбака 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Фото: РИА Новости
Огромная рыба, пойманная рыбаком из Закарпатской области Украины, утащила его на дно озера. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, сообщение об утоплении рыбака в водоеме вблизи села Горбок поступило днем 3 августа. Как рассказали очевидцы, мужчина ловил рыбу в одиночестве.

«На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра», — заявили спасатели.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыли сотрудники Хустского водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и спустя два часа нашли тело утопленника.
В конце июля индийские рыбаки случайно поймали огромную рыбу весом 800 килограммов. Скат попался местным жителям, когда они вышли в море ранним утром. Когда огромную рыбу вытащили на берег, посмотреть на нее собралась толпа зевак. В тот же день небывалый улов был продан с аукциона. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей).
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