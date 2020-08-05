Огромная рыба утянула рыбака на дно озера

Огромная рыба, пойманная рыбаком из Закарпатской области Украины , утащила его на дно озера. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, сообщение об утоплении рыбака в водоеме вблизи села Горбок поступило днем 3 августа. Как рассказали очевидцы, мужчина ловил рыбу в одиночестве.

«На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра», — заявили спасатели.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыли сотрудники Хустского водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесывали дно и спустя два часа нашли тело утопленника.

В конце июля индийские рыбаки случайно поймали огромную рыбу весом 800 килограммов. Скат попался местным жителям, когда они вышли в море ранним утром. Когда огромную рыбу вытащили на берег, посмотреть на нее собралась толпа зевак. В тот же день небывалый улов был продан с аукциона. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей).