Суд отправил под арест заммэра Томска 

Стало известно об аресте заместителя мэра Томска Евгения Сурикова , обвиняемого в получении взятки. Такое решение вынес Кировский районный суд города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого на 2 месяца — до 16 сентября», — сообщил источник «Интерфакса».

Суриков был задержан 16 июля. По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство в размере не менее 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Суриков был назначен на пост вице-мэра в феврале 2016 года. Он курирует вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации деятельности оперативно-дежурной службы, охраны общественного порядка. До перехода в администрацию возглавлял управление МВД по Томску.