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Два российских самолёта с гуманитарной помощью прибыли в Бейрут 

News.ru и ещё 41 19 минут назад
МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 вечера по московскому времени.
Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану. Так, на них будут доставлены врачи, специалисты Роспотребнадзора и мобильный госпиталь, пишет НСН.
Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.
Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенниками в 2014 году.
Как передавал NEWS.ru, число погибших при взрыве в Бейруте достигло 137 человек. Такую информацию сообщило Министерство здравоохранения.
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Происшествия , Видео , В мире , Минздрав РФ , МЧС , Роспотребнадзор , Бейрут
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