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Навальному избрали подписку о невыезде по делу о клевете в адрес ветерана войны 

ТАСС и ещё 17 1 час назад
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете
Фото: ТАСС
Следователь СК избрал подписку о невыезде в отношении блогера Алексея Навального по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
"Пришел на допрос по делу о клевете. Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде", — сообщил Навальный в Twitter.
Ранее адвокат Вадим Кобзев рассказал ТАСС о вызове на допрос его подзащитного в связи с уголовным делом, возбужденным месяц назад после видеообращения ветерана Великой Отечественной войны. Как пояснил адвокат, дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко.
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Происшествия , Криминал , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Russia Today , ИТАР-ТАСС
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