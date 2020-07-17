В Санкт-Петербурге мужчина в маске ворвался в здание банка, угрожал сотрудникам пистолетом и в итоге украл около трех с половиной миллионов рублей наличными. Полиции удалось установить личность грабителя и задержать его с помощью записей с камер видеонаблюдения. На них видно, как грабитель идет по улицам, затем врывается в банк и стреляет несколько раз из пистолета в потолок, после чего требует укладывать деньги в его сумку. Задержанный на допросе свою вину признал и рассказал следствию всю последовательность своих действий. При обыске у мужчины нашли пистолет и патроны, а также все украденные деньги. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
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