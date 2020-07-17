В Московской области в городском округе Лотошино недалеко от деревни Доры на видео был заснят мощный торнадо. К счастью обошлось без жертв. Это уже не первый смерч, который появляется в Подмосковье этим летом. Необычные для подмосковной широты природные явления дополняются тропическими дождями и наводнениями. Профессор института физики атмосферы им. А. М. Обухова Игорь Мохов говорит, что смерчи начали появляться в России все чаще и чаще. Правда пока они не дотягивают до американских торнадо по мощности. В нашей стране чаще всего наблюдаются смерчи 1-2 категории. Иногда 3 категории. Всего для торнадо существует 5 категорий, где пятая — самая мощная.
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
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